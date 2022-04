Affaire Narumi Kurosaki : Nicolas Zepeda condamné à 28 ans de réclusion

Pour la cour d'assises, aucun doute, Nicolas Zepeda a bien tué Narumi Kurosaki, et ce meurtre était prémédité. Même si le corps de la jeune étudiante japonaise n'a jamais été retrouvé, les éléments à charge contre l'accusé chilien sont suffisamment nombreux pour le condamner à 28 ans de prison pour assassinat. Les proches de Narumi sont soulagés. 5 décembre 2016, Narumi, étudiante à l'université de Besançon disparaît sans laisser la moindre trace. Trois mois plus tôt, elle avait rompu avec son petit ami rencontré au Japon, Nicolas Zepeda. Jaloux et possessif, ce dernier n'a pas supporté la rupture et est venu exprès du Chili pour retrouver Narumi à Besançon. De nombreux éléments à charge ont rapidement fait de Nicolas le suspect n°1, mais la justice française devra batailler pour obtenir finalement son extradition depuis Chili. Maigre consolation pour la défense. La cour d'assises n'a pas suivi les réquisitions du ministère public qui avait demandé la prononcation de la peine la plus lourde pour le principal accusé. 28 ans de prison, Nicolas Zepeda a dix jours pour faire appel de cette condamnation. TF1 | Reportage T. Malandrin - Q. Danjou - A. Bourgeois