Affaire Orpea : les familles racontent les maltraitances

Le patron d'Orpea s'est montré impassible, malgré l'annonce d'une double enquête contre son groupe et sa convocation ce matin par la ministre déléguée aux personnes âgées et ses mots sévères. Brigitte Bourguignon a exprimé sa "colère", l'"indignation" du gouvernement quant aux "dysfonctionnements graves et intolérables" dénoncés dans "Les fossoyeurs". Les accusations ont été une fois de plus niées en bloc. "Il y a des événements indésirables. Quand ils existent, on les rapporte tout de suite aux autorités de contrôles, on fait des enquêtes. D'ailleurs, nous allons vous donner l'ensemble de ces enquêtes et vous les apprécierez vous-mêmes", a déclaré Philippe Charrier. Quand elle a entendu ces mots "événements indésirables", Sophie Mayer a bondi ce matin. Aujourd'hui décidée à porter plainte, elle affirme qu'en 2018, Orpea l'en a dissuadé après l'accident de sa mère. Cette dernière aurait été laissée 24h avec les deux jambes cassées, dans sa chambre d'Ehpad. "On nous a dit qu'elle avait enjambé la barrière de son lit médicalisé et qu'elle était tombée. Maman était en fauteuil roulant, ne pouvait absolument pas bouger les jambes, et en plus elle était sous somnifère", a-t-elle confié. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Lefebvre, O. Santicchi