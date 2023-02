Affaire Palmade : ce que demandent les proches des victimes

Ils prennent la parole, pour partager leur peine et leur incompréhension. À gauche de l'image, il y a l'oncle de Yuksel. À droite, le frère de l'homme qui est toujours dans le coma, près de deux semaines après avoir été percuté par la voiture de Pierre Palmade. "C'est comme si mon monde s'écroulait", nous confie Engin Yaqut, le frère du blessé. "24 heures sur 24, on est devant la porte de l'hôpital, on attend des nouvelles", lance cette fois-ci Haki Yaqut, son oncle. Ils sont dans l'incertitude et sont en colère contre Pierre Palmade. Il lui reproche d'avoir pris le volant, après avoir consommé de la cocaïne et l'accuse d'avoir détruit deux familles. Il nous raconte que son neveu a subi cinq opérations en trois jours et que ses douleurs sont indescriptibles. Le fils de Yuksel, âgé de six ans, a lui aussi été gravement blessé pendant l'accident. La famille attend avec impatience la convocation de Pierre Palmade devant la justice, ce vendredi. Ils espèrent son placement en détention provisoire. Le comédien est pour l'heure assigné à résidence, dans un hôpital, sous bracelet électronique. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Emeriau