Affaire Palmade : les premiers mots de l’enfants blessé

Il a repris l’école seulement lundi. Trente-neuf jours après l’accident causé par Pierre Palmade, le petit Devrine, six ans, ne prononce que ces quelques mots : “J’ai mal à la tête”. Il a une grosse cicatrice sur le crâne, un corset et un traumatisme profond. Son oncle s’occupe de lui depuis l’accident. “Il est obligé de dormir avec le corset. Quand on lui enlève, il dit que sa tête fait mal, son bras aussi. Il est obligé de toujours mettre le corset”, explique son oncle Hakki. Yuksel, le père du garçon, lui, est polytraumatisé, toujours hospitalisé dans un centre de réadaptation. Haki se charge de faire les courses. La famille est unie dans la douleur. La mère de Yuksel a quitté temporairement la Turquie pour être auprès des siens. Elle est partagée entre une profonde tristesse et sa colère envers Pierre Palmade. “J'aimerais que le coupable écope de la peine qu’il mérite, c’est évidemment ce que nous voulons. Comment pourrions-nous attendre autre chose”, a-t-elle réagi. Selon elle, Pierre Palmade est responsable d’avoir détruit sa famille. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Chevreton, J. Bervillé