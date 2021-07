Affaire Pegasus : le gouvernement sur écoute ?

Un logiciel espion au plus haut de l'État. Pegasus, comme il se nomme, aurait ciblé un des téléphones du président de la République en 2019, mais aussi de son Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, et de quatorze membres du gouvernement. C'est ce que révèlent plusieurs médias internationaux ce mardi soir, dont le journal Le Monde. La France espionnée par une agence de renseignement marocaine ? Les faits sont graves s'ils étaient avérés, commente l'exécutif, prudent. "Nous avons donc ordonné des investigations sur leur matérialité. Des investigations qui n'ont pas abouti", annonce le Premier ministre Jean Castex. Il faut dire que Pegasus est un système très intrusif. Introduit dans un smartphone, le logiciel permet non seulement d'écouter les appels téléphoniques, mais d'absorber surtout tous les contenus photos, données, messages aussi par le biais même d'applications que l'on pensait sécurisées. François de Rugy, ciblé en juillet 2019 lorsqu'il était numéro 2 du gouvernement, demande des comptes. "La date choisie n'est d'ailleurs pas anodine, puisque c'est la veille et le jour de ma démission du gouvernement. Donc, je demande au Maroc de fournir des explications", exhorte-t-il. D'autres responsables politiques s'interrogent aussi sur l'efficacité des pare-feux français. "Est-ce que nos services de renseignement sont en capacité de nous protéger des intrusions venant de l'extérieur ?", s'interroge Ugo Bernalicis, député LFI. "Cela suscite une inquiétude par à par rapport à la faiblesse de nos dispositifs de protection", estime le député LR Éric Ciotti. L'outil, développé par une entreprise israélienne privée, aurait aussi permis d'espionner en France à l'étranger de nombreux journalistes et opposants politiques.