Affaire Sophie Le Tan : Jean-Marc Reiser de retour aux assises

Laurent Tran Van Mang est le cousin de Sophie Le Tan. "La famille va revivre ce cauchemar finalement", affirme-t-il. Le cauchemar est celui d'une nouvelle confrontation avec Jean-Marc Reiser. L'homme avait été condamné en 2022 à la réclusion criminelle à la perpétuité pour l'assassinat de Sophie, 20 ans. "Il sera amené à nouveau à la barre et parlé à nouveau. Revivre tous les témoignages et les reconstitutions des faits, ça va être dur, parce qu'on reparlera de Sophie forcément", confie Laurent. Le 7 septembre 2018, Sophie Le Tan disparaît le jour de son anniversaire juste après avoir visité un appartement dans la région de Strasbourg. Le logement appartient à Jean-Marc Reiser. Des traces de sang sont découvertes à l'intérieur. Il est interpellé. Le corps de la jeune a été retrouvé un an plus tard dans une forêt des Vosges. Jean-Marc Reiser reconnaît avoir frappé l'étudiante. Mais une question persiste : a-t-il tendu un piège à la jeune fille ? Non, assure l'un de ses avocats. Pour Me Emmanuel Spano, "la préméditation en tant que telle est tout à fait contestable. De même que l'intention homicidaire n'est pas du tout contredite, y compris par les expertises qui ont donné lieu à beaucoup de débats au cours du premier procès". Pour ce procès en appel, Jean-Marc Reiser a choisi une nouvelle équipe d'avocats. Si les jurés ne reconnaissent pas la préméditation, il pourrait obtenir un allègement de peine. Mais selon l'avocat de la famille Le Tan, les éléments du dossier sont clairs. Jean-Marc Reiser avait bien l'intention de tuer Sophie. "Son annonce passée avec un faux nom, avec de faux numéros de téléphone, le piège tendu, le fait qu'il a méticuleusement démembré le corps de Sophie, montrent que la préméditation ne fait aucun doute", explique Me Gérard Welzer, avocat de la famille de Sophie Le Tan. Le procès en appel aura lieu devant la cour d'assises du Haut-Rhin à Colmar à partir de mardi. Il durera dix jours. TF1 | Reportage L. Merlier, P. Vogel, G. Gruber