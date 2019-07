Affaire Tapie : relaxe générale pour Bernard Tapie et ses co-prévenus

C'est l'un des plus longs feuilletons judiciaires de ces vingt dernières années. Et il n'est pas encore tout à fait terminé. Cependant, le jugement intervenu, ce mardi 9 juillet, est un vrai coup de théâtre. Bernard Tapie, 76 ans, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. Il était poursuivi pour fraude dans l'arbitrage qui lui avait permis d'empocher en 2008 près d'un demi-milliard d'euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.