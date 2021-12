Affaire Yannick Agnel : l'ex-nageur reconnaît une relation avec une mineure mais pas un viol

Selon la procureure, les éléments étaient trop nombreux pour qu'il nie face aux enquêteurs. Au cours de sa garde à vue de 48 heures, Yannick Agnel a reconnu avoir eu à plusieurs reprises des relations sexuelles avec la fille de son entraîneur en 2016. Elle n’avait que 13 ans et lui 24. “Il reconnaît la matérialité des faits. Mais dans le même temps, il n'a pas eu le sentiment effectivement de placer cette jeune femme sous contrainte. C'est sur toute l'année 2016 et ça s'est produit à la fois sur Mulhouse, sur Riedisheim, mais également à l'étranger en Thaïlande, à Rio, etc...”, a déclaré la procureure de la République de Mulhouse Edwige Roux-Morizot. L'ancien nageur est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans et encourt jusqu'à 20 ans de prison. Le présumé innocent dément le viol. L'accusation devra démontrer qu'il a bien exercé une contrainte sur la jeune fille. Une contrainte qui peut être caractérisée par l'écart d'âge. “Là, on est à plus de 10 ans d'écart entre les deux. Évidemment, c'est un élément qui va venir permettre au parquet d'appuyer cet élément de contrainte et de venir caractériser l'infraction”, souligne Me Marion Ménage, avocate pénaliste. Tout en niant cette contrainte, Yannick Agnel a dit aux enquêteurs qu'il regrettait de n'avoir pas plus réfléchi à l'écart d'âge qui les séparait. À l'époque des faits, l’ancien champion olympique de la natation était proche de la famille de la victime. Entraîné pendant près de 2 ans par le père, Lionel Horter, il logeait parfois chez eux, partageait des moments de leur quotidien. Placé sous contrôle judiciaire, l’ex-nageur a interdiction de quitter la région parisienne, de contacter la famille Horter et de communiquer avec son agent. TF1 | Reportage M. Guiheux, A. Bourdarias, J. Rieg-Bovin, F. Fernandez