Affaires non élucidées : ces passionnés de faits divers qui enquêtent seul

Ils sont insaisissables, enquêtent dans l'ombre et sans autorisation de la police. Dans la plus grande discrétion, ils tentent de résoudre les plus anciennes affaires criminelles. C'est le cas de cet homme que nous appellerons "Bruno". Nous n'aurons aucune information sur sa vie personnelle, uniquement sa passion, qui est de mettre un nom sur les cadavres. Grâce à ses recherches, cet amateur a résolu une disparition, vieille de 33 ans. En 2004, un corps est exhumé à Verdun, sans identité. Bruno fait le lien avec cette personne au Pays-Bas. Sur son avis de recherche, tout coïncide. Confirmation de la police, il s'agissait bien d'Élisabeth Wessels. Ces enquêteurs amateurs sont tous fascinés par les tueurs en série. C'est notamment le cas de Faycal Ziraoui. Pendant le confinement, il s'est fixé un défi : trouver l'identité du "zodiac", le plus célèbre serial killer des années 70. Depuis des décennies, les services de police américains tentent de décoder ces lettres du "zodiac", mais sans y parvenir. Ce polytechnicien va y dédier ses nuits, pour enfin y découvrir la clé du mystère. L'identité du tueur est révélée sous ses yeux : Laurence Kane, qui serait responsable de cinq meurtres et deux tentatives. Un secret levé 50 ans plus tard, mais surtout, pour Faycal comme pour Bruno, leur but est d'apporter les réponses aux familles. TF1 | Reportage M. Bajac, M. Debut, D. Salmon