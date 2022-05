Affaires non-élucidées : une centaine d'enquêtes relancées

C'est l'un des plus célèbres "cold cases" français. La disparition d'Estelle Mouzin. Aujourd'hui, il fait partie des 107 dossiers non résolus transmis à un nouveau pôle judiciaire chargé de résoudre ces énigmes. Parmi les centaines de cas recensés dans l'Hexagone, les magistrats spécialisés ont dû choisir les dossiers sur des critères bien particuliers. L'affaire Frédéric Fauvet serait l'un des prochains dossiers qui pourraient être instruits. Il y a 36 ans, ce jeune vigneron disparaît mystérieusement. Très vite, les soupçons se portent sur cet homme. Il a été arrêté, jugé et finalement acquitté. Depuis, l'enquête piétine. La reprise des investigations serait une bonne nouvelle pour l'avocate de la famille. La présence de Sabine Kheris, une magistrate très respectée, à la tête du nouveau pôle judiciaire est aussi un motif d'espoir. Ici, elle s'est rendue sur les lieux où Michel Fourniret aurait enterré Estelle Mouzin. C'est cette juge qui avait obtenu les aveux du couple après 17 ans de silence. T F1 | Reportage J. Cressens, S.L. Cohen