Affirmations de Carlos Ghosn : le vrai du faux

Mercredi 8 janvier 2020, Carlos Ghosn s'est exprimé longuement à Beyrouth après 400 jours passés au Japon, en prison puis en résidence surveillée. L'ancien patron du groupe Renault-Nissan a contre-attaqué et s'est défendu sur la privatisation du château de Versailles, les rémunérations différées et le cours de l'action de Renault.