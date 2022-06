Affluence, faux tickets, vols : enquête sur les incidents du Stade de France

Un afflux massif des supporteurs de Liverpool, telle est la cause des débordements de ce samedi soir. Pour le prouver, Gérald Darmanin avance un chiffre : 79 000 spectateurs en transport en commun. Après vérification, la SNCF décompte 43 200 voyageurs sur les lignes du RER B et D. La RATP en dénombre 26 000 sur la ligne 13, soit un total de 69 200 voyageurs. C'est 10 000 de moins que ce qu'affirme la Place Beauvau. Autres questions, y a-t-il vraiment eu 30 000 à 40 000 spectateurs sans billet ou avec de faux billets ? D'où vient ce chiffre ? Le ministère de l'Intérieur affirme le tenir de la Fédération française de football. Contactée, celle-ci refuse de confirmer. Elle a néanmoins recensé 2 800 faux billets aux guichets. Selon Gérald Darmanin, il y a une fraude massive et industrielle de la part de Liverpool, ce que conteste le club, la ville et Liam Thorp, journaliste de Liverpool. Alors, qui sont les fauteurs de troubles ? Trois jours avant la finale, une note de police alerte sur le fait que 50 000 à 75 000 Anglais sont attendus, certains violents et munis de faux billets. Au total, les forces de l'ordre interpellent 106 personnes. Parmi elles, 15 sont placées en garde à vue, aucun Anglais. Et seulement 6 comparaissent ce mardi 31 mai devant les tribunaux, principalement de pickpockets. Certains policiers estiment que le dispositif n'était pas adapté. TF1 | Reportage H. Dreyfus, J. Lacroix-Nahmias, M. Dupont