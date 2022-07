Afflux de touristes : le défi de la propreté

Les touristes ne soupçonnent pas toujours le passage de ces agents. Chaque matin, à 6h, ils nettoient la plage pour que les vacanciers puissent poser leur serviette. À la fin de la collecte sur le front de mer de Quiberon ce mercredi matin, les agents ont rempli trois camions. De 5 000 résidents pendant l'hiver, la population de la presqu'île passe à 50 000 pendant les grandes vacances. Trois tonnes d'ordures ménagères à ramasser en plus chaque jour. Il faut donc mobiliser trois camions poubelle en plus et embaucher quatorze saisonniers. L'été, les éboueurs commencent à 3h30 du matin. Ils passent ensuite 8 heures d'affilée dans le camion. Le recrutement n'est pas évident. Outre les vacanciers de passage, il faut compter aussi avec les propriétaires de résidence secondaire. Ils profitent souvent de l'été pour faire des travaux, du jardinage et vont beaucoup à la déchetterie. Comptez jusqu'à 700 passages par jour au cours de l'été. C'est le double de l'hiver. La communauté de communes a dû investir près de deux millions d'euros pour créer un site gigantesque avec même un rond-point à l'entrée. La benne de carton, elle doit être vidée plusieurs fois par jour. Symptôme de l'augmentation des commandes par internet. Pour freiner cette course folle au ramassage des déchets, l'autre solution est de responsabiliser. TF1 | Reportage J. Devambez, A. Ponsar, M. Merle.