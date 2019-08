Afflux touristiques : le Louvre impose les réservations

Le musée du Louvre est le plus fréquenté du monde. Il est le seul à avoir dépassé le cap des 10,2 millions de visiteurs par an. Cette année, on a enregistré une hausse de 25 % par rapport à 2018. Cette affluence devient de plus en plus difficile à gérer. D'ici la fin 2019, pour apercevoir la Joconde il faudra désormais faire la réservation sur Internet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.