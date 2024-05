Affrontement à un péage : deux cars de supporteurs en feu

Le bus de supporter coincé sous la barrière de péage est en feu et autour des affrontements. La vidéo en tête de cet article montre un homme en blanc aux couleurs de l'Olympique Lyonnais qui reçoit de violents coups de pied à terre. La scène s'est déroulée au péage de Fresnes-lès-Montauban, dans les Pas-de-Calais, à une soixantaine de kilomètres de Lille. Ce samedi soir doit avoir lieu la finale de Coupe de France entre le PSG et l'Olympique Lyonnais. Un match que la préfecture avait classé à très haut risque. Les cars des supporters parisiens avaient rendez-vous à cet endroit où la police devait les escorter jusqu'au stade. Mais des cars lyonnais seraient arrivés à la dernière minute à la surprise générale. Il devait prendre normalement un autre itinéraire. Se sont-ils trompés ? Sont-ils venus chercher l'affrontement ? Nous ne savons pas encore. C'est là que les affrontements ont éclaté. Malgré l'intervention de 200 CRS, la barrière de péage a dû être entièrement fermée dans les deux sens. Il y aurait une vingtaine de blessés légers. TF1 | Reportage C. Chapel