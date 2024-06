Affrontements autour de l'A69 : un policier et un gendarme blessés

Des graines à la place du bitume, les manifestants ensemencent le futur trajet de l'autoroute A69. D'après les organisateurs, 8 000 personnes sont présentes, alors que la manifestation est interdite et que chaque participation risque une amende de 135 euros. Les cortèges ne vont pas très loin. Les forces de l'ordre lancent des grenades lacrymogènes sur ceux qui essaient de quitter le terrain où sont installés les opposants. Les plus radicaux habillés en noir, environ 800 d'après la préfecture, essaient de forcer les barrages. Ils lancent des pierres et des cocktails Molotov. Les autorités ont mis les moyens pour empêcher les manifestations. Environ 1 100 policiers et gendarmes ont été déployés sur les zones déjà en construction de l'autoroute. Les travaux sont très avancés d'après le constructeur, plus de la moitié des 200 ouvrages d'art sont déjà terminés. Mais pour les opposants, ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Ils nous assurent qu'ils prévoient déjà de nouvelles journées de mobilisation contre l'A69. TF1 | Reportage F. Litzler, R. Roiné, T. Copleux