Affrontements entre bandes de jeunes : pourquoi une telle violence ?

C'est un dimanche printanier dans une cité des Yvelines, au milieu des familles qui profitent du soleil, nous rencontrons des enfants pour qui la bagarre, ce n'est plus un jeu. Une bande de jeunes, 15 et 16 ans, en guerre avec le quartier d'une ville voisine. Ils acceptent de nous en parler, mais avant tout, ils veulent chanter. Un rap qu'ils ont eux-mêmes écrit. C'est leur moyen d'expression, et il en dit beaucoup. Régulièrement, ils se battent avec la bande rivale sans savoir exactement pourquoi ni depuis quand cette guerre à commencer. La bande est unie, liée par le quartier. Ces jeunes viennent souvent de famille difficile. Alors dans la galère, les copains deviennent des frères.. de sang s'il le faut. Ces jeunes, tous scolarisés, n'ont pas confiance dans les autorités. Pour l'éducatrice, il faut aller à leur contact sur le terrain pour renouer les liens. "Ce sont des jeunes qui grandissent seuls, avec leurs propres règles, leurs propres codes. Si on veut changer la donne, il va falloir se réapproprier l'espace public et leur redonner confiance", explique Mama Sy, éducatrice spécialisée. Pour Dayé Diakité, président de l'association Mali Lemounou, l'isolement, l'abandon, c'est l'une des raisons qui expliquent que les jeunes tombent dans la violence. "Le quartier, c'est tout pour eux, c'est leur vie. Ils n'ont connu que ça. Donc pour eux, se battre pour le quartier, c'est naturel. C'est quelque chose de normal", affirme-t-il. La violence ne transparaît pas que dans les mots, mais dans les images aussi. Certaines bandes filment et diffusent leurs bagarres sur les réseaux sociaux, par fierté et provocation. Les jeunes s'enferment ainsi dans ce que Thomas Sauvadet, sociologue spécialiste de la jeunesse, appelle une culture de bande. Découvrez la suite de cette enquête dans le reportage en tête de cet article.