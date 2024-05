Affrontements entre supporters : comment en est-on arrivé là ?

Le péage d'Arras est rouvert depuis le matin du dimanche 26 mai 2024. Pourtant sur place, le bus calciné est toujours là. C'est là que les rixes entre supporters ont eu lieu, comme le montre une vidéo amateur. Samedi 25 mai, à 18h, un car lyonnais s'embrase après avoir été visé par des fumigènes. Un peu plus loin, plusieurs bagarres éclatent. C'est une scène de chaos. Sur des images, un supporter lyonnais, vêtu d'un T-Shirt blanc, est frappé à plusieurs reprises alors qu'il est au sol. Nous avons pu joindre un supporter parisien qui était sur place. "Quand on est arrivé, il y avait déjà une dizaine de bus pour le cortège. Puis, cinq minutes après, il y a eu deux cars de Lyonnais qui sont passés. Ils roulaient doucement et d'un coup ils ont ouvert les portes. Ils ont commencé à jeter plusieurs trucs et c'est là que ça a commencé à partir en cacahuète", raconte-il. Selon le protocole de la préfecture, jamais les bus parisiens et lyonnais n'auraient dû se croiser. Mais que s'est-il donc passé ? Il était prévu que les Lyonnais arrivent à Lille plus tôt en journée, ils avaient rendez-vous à 15h15 sur une aire d'autoroute de l'A26. Les Parisiens, eux, étaient attendus à 18h au péage d'Arras sur l'A1. Mais plusieurs bus lyonnais ont 2h30 de retard. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette