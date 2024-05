Affrontements entre supporters de l’OL et du PSG : le point sur la situation

Le péage de Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais) est toujours fermé, comme l'explique notre journaliste Sébastien Hembert. Les bus calcinés fument encore. Les pompiers sont à pied d'œuvre pour éteindre complétement l'incendie. De l'autre côté se trouvent de nombreuses forces de gendarmerie et de CRS. Des supporters lyonnais sont toujours sur la barrière de péage, poursuit-il. Ils attendent probablement un bus pour les chercher et les acheminer vers Lille. Les Parisiens sont, eux, partis sous très bonne escorte. Sébastien Hembert constate toujours le chaos et le statu quo sur la barrière de péage, qui est en partie incendiée. Les supporters attendent le bus pour repartir. Les CRS sont là, c'est un peu tendu, décrit-il. Il conclut qu'il est temps que cette autoroute puisse rouvrir bel et bien et que la situation revienne plus calmement. TF1 | Duplex S. Hembert