Affrontements entre supporteurs de l’OL et du PSG : les dernières informations

Sébastien Hembert, notre journaliste, a tenu à montrer l'incident du car des Lyonnais qui est toujours coincé dans la barrière de péage. Celui-ci est totalement calciné. Le préfet a fait un premier bilan. On compte 20 blessés légers, dont huit policiers. Puis un car incendié, quatre autres totalement caillassés, hors d'usage. Il précise que les cars de Parisien devaient se trouver uniquement sur la barrière de péage d'Arras pour être pris en charge par les CRS et aller jusqu'au stade. Mais situation ubuesque, un car lyonnais s'est trompé de route. Il s'est donc retrouvé au milieu des cars de Parisiens. Immédiatement, une bagarre générale a éclaté, créant un véritable chaos. Des supporters lyonnais sont toujours sur la barrière de péage et attendent un autre car pour aller vers le stade. Il a confirmé que la finale de la Coupe de France débuterait à 21 heures, comme prévu. TF1 | Duplex S. Hembert