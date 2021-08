Afghanistan : de premiers Français exfiltrés de Kaboul

Dans l'A310 de l'armée française qui vient de se poser à Roissy, il y a 41 personnes rappatriées aujourd'hui d'Afghanistan. Une opération compliquée filmée par une journaliste photographe française. Au milieu de la nuit, sur l'aéroport qui a désormais rouvert, l'appareil en provenance d'Abou Dabi vient de se poser. À bord, de nombreux militaires, des forces spéciales venues sécuriser les opérations du matériel et du ravitaillement. Dans l'aérogare, c'est l'ambassadeur de France en Afghanistan qui supervise l'opération depuis plusieurs heures. Avec lui, des dizaines de personnes qui attendent leur départ vers la France. L'opération "Apagan" vient de commencer. Avant de monter à bord, chaque personne sera contrôlée, chaque bagage sera vérifié. Si l'aéroport est redevenu calme, il faut faire vite. Selon certaines informations, les talibans ont déjà envahi l'ambassade des États-Unis. L'aéroport, lui, est encore sous contrôle des forces américaines. Pourtant, à Kaboul ce matin, le drapeau officiel afghan flotte encore sur la ville. À l'aéroport, les pistes sont dégagées et se préparent à de nouvelles évacuations dans la nuit. Malgré les difficultés et les barrages des talibans, selon un diplomate sur place, la soirée va être à haut risque.