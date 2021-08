Afghanistan : Kandahar sur le point de tomber entre les mains des talibans

À 150 km de Kaboul, la capitale, la ville de Ghazni vient de tomber aux mains des talibans. Les armes sont déposées et les combattants chantent à la gloire de Dieu. Pendant ce temps, d'autres talibans investissent le siège de la police locale. Depuis une dizaine de jours, ces scènes se multiplient dans tout le pays. En quatre mois, les talibans sont passés de 15 à 66% du territoire sous leur contrôle. Récupérant au passage d'immenses champs de pavots pour le trafic d'opium et d'héroïne. Ce qui leur garantie des dizaines de millions d'euros. En face, l'armée afghane est débordée. Elle manque cruellement de moyens. Sur le terrain, pas question que les Américains aident à nouveau. Pour ces derniers, le départ est définitif. Le taliban menace dorénavant Kaboul, où des dizaines de milliers de personnes trouvent refuge. Craignant exaction et privation de liberté. Certains viennent même de très loin. Désormais, de plus en plus d'habitants tentent de quitter l'Afghanistan pour rejoindre l'Europe. La suite dans le reportage ci-dessus.