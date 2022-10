Afghanistan : le destin tragique des enfants vendus

Nous revenons dans l'ouest de l'Afghanistan. Neuf mois se sont écoulés. Au bout de cette route, la province de Badghis, loin de tout, où vivent les plus pauvres des pauvres. C'est là que se sont installés dans des abris précaires des centaines de familles afghanes. L’eau, comme la nourriture, sont devenues très rares. "On est tous dans la pauvreté. Personne ne vient nous aider", s'étrangle le chef de ce camp. "On nous a donné une seule fois de la farine. Je vous l’avoue, je meurs de soif et on n’a plus rien à manger. Toutes les familles se couchent le ventre vide ici", déclare-t-il encore. Pour faire face à cette extrême pauvreté, de plus en plus de parents optent pour une solution radicale : vendre leur fillette, très jeune. Désormais, chaque famille a une petite fille à vendre. Le père d’un bébé de tout juste un an, déjà marié pour 550 euros, témoigne. "Je n’avais plus d’autres solutions. Je devais la vendre. Je vous jure que pour manger, on n’a que du pain rassis. On le trempe dans l’eau et quand il devient mou, on le mange. C’est ça notre vie", justifie-t-il. "Si vous étiez à ma place, vous n’auriez pas vendu votre fille ? Au lieu de voir mes six enfants mourir de faim, c’est mieux d’en sacrifier une. Mais bien sûr que je l’aime ma petite", déclare-t-il encore. L’homme qui a acheté son bébé, pour la marier à son fils plus tard, viendra la chercher avant l’hiver. Juste à côté, une autre femme vit dans une cabane de torchis, recouverte d’une bâche en plastique. Sa fille n'ira jamais à l'école. "On a faim. Mon père m’a mariée pour 200.000 afghanis", soit environ 2000 euros, lâche l'enfant. Si elle reconnaît qu'elle n'est "pas prête" à se marier, elle espère que cette union lui permettra de manger au moins deux fois par jour. La fillette, âgée de 7 ans, rejoindra bientôt son futur époux, qui en a 26. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Boudou, R. Reverdy, C. Aguilar