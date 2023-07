Afrique : au plus près des animaux sauvages

Loin de tout, loin de nous, un autre temps s'écoule lentement. Ici, l'homme n'est pas le bienvenu, car les eaux du fleuve Zambèze louvoient 3 000 kilomètres durant, dans une nature sauvage, où seuls des guides expérimentés et des touristes protégés peuvent s'aventurer. Nous sommes entre rêve et stupeur, quand la faune nous fascine autant qu'elle nous fait peur. Plus loin, un troupeau d'hippopotames se délasse. L'hippopotame est un animal presque comparable à l'homme. Il mesure environ 1,60 mètre de haut, mais chaque adulte, lui, pèse au moins 1 300 kilos. C'est un herbivore un peu pataud, mais il est aussi dangereux, car il peut renverser les bateaux. À 3 000 kilomètres au Nord du Zambèze, en Ouganda, les gorilles de montagne se tapissent. À 1 500 mètres d'altitude, nos reporters sont conviés à suivre Augustin, un ranger, pour des raisons de sécurité. Pour l'homme, le gorille n'est pas un prédateur. Un adulte se nourrit surtout de racine, de branche, de fruit, jusqu'à 30 kilos par jour tout de même. Mais jamais l'homme ne doit oublier qu'il n'est qu'un invité. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Millanvoye, D. Bordier, C. Abel