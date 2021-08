Afrique : les paysages somptueux, loin des circuits touristiques

C'est un voyage à travers l'Afrique, loin des circuits touristiques. Ces sites, ces paysages font partie des trésors les plus secrets du monde, les plus méconnus du grand public. Du Soudan à la Namibie, en passant par l'Ouganda, suivez-nous, c'est par là. Direction le Soudan. Nous sommes aux portes du désert à 3h de route de la capitale Khartoum. Voici les pyramides de Méroé, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces tombeaux ont été construits il y a 2300 ans par les pharaons noirs qui ont dominé la région pendant 600 ans. Ces pyramides seraient sans doute en parfait état si un aventurier italien ne les avait pas dynamités en 1834, à la recherche d'un trésor légendaire. Il n'empêche qu'elle renferme toujours aujourd'hui des merveilles archéologiques. C'est ce que nous constatons sur un autre site un peu plus loin dans le désert de Nubie. Nous descendons à 10 mètres sous la terre. Cette tombe a été creusée il y a 2700 ans. Les inscriptions sur les murs y sont encore en parfait état. Ces trésors sont bien méconnus que ceux du pays voisin, l'Égypte. C'est là que nous nous rendons maintenant. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.