En Afrique du Sud, un sanctuaire sous haute protection pour les rhinocéros  

Trois rhinocéros meurent chaque jour en Afrique du Sud, et il n’en reste plus qu’une trentaine de milliers dans le monde. A ce rythme l’espèce pourrait s’éteindre d’ici 10 ans, le rhinocéros étant l’un des animaux les plus braconnés pour ses cornes, convoitées pour la kératine qu’elles contiennent et revendues une fortune. En Afrique du Sud 1.500 pachydermes vivent dans cet élevage sous haute protection, et pour lutter contre le braconnage les bêtes sont décornées.