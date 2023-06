Âge de départ, pension : nous avons testé le simulateur retraites

Pour avoir un aperçu de son avenir, Karine Demarest, conseillère de vente à Lys-lez-Lannoy (Nord), s’est connectée dès le premier jour, sur le site « info retraite ». Elle a commencé à travailler à l’âge de 19 ans. Une simple identification avec un numéro fiscal, ou de sécurité sociale par exemple, puis quelques informations, et le site lui détaille ses différentes options. Partir à 62 ans, avec une retraite de 1 877 euros bruts, attendre 67 ans pour avoir 2 218 euros bruts. Pour elle désormais, c’est décidé, elle choisira un départ anticipé. Aujourd’hui, vous avez été nombreux à faire pareil, plus de 350 000 connexions. Tout le monde veut savoir à quoi s’attendre avec la réforme. Résultat, un site en panne, dès le milieu de journée. Manon Mortreux, serveuse dans un bar à Coudun (Oise), n’a que vingt-huit ans. La retraite lui paraissait déjà loin, elle s’éloigne encore un peu plus. Selon son estimation, elle ne pourra partir à taux plein qu’à 65 ans, pour un revenu de 1 252 euros brut. Attention, tout n’est pas à jour sur le site. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Kebdani, F. Moncelle, M. Debut