Âge de la retraite : que font nos voisins européens ?

Effectuant un travail très physique, certains ne se voient pas continuer jusqu'à 64 ans. D'autres semblent plus résignés, pensant que le système actuel n'est plus adapté à la société. Le scénario envisagé pourrait se mettre en place de manière progressive. Les salariés nés en 1961 devraient travailler six mois de plus. Ceux de 1962 devraient continuer un an de plus. Et à partir de 1964, tous les salariés verraient l'âge de leur retraite augmenté de deux ans. L'économie réalisée par l'État serait comprise entre quinze et vingt milliards d'euros. Et selon Christian Saint-Étienne, professeur d'économie à l'université de Paris et au Conservatoire national des arts et métiers, "ça permet de consolider la reprise économique et ça constitue une base pour le financement de la protection sociale pour les vingt prochaines années". Nos voisins européens ont déjà réalisé ce calcul. L'âge légal en France est de 62 ans. Il est de 61 ans en Suède, 65 ans en Espagne et 67 ans en Italie. En Allemagne, pour l'instant, il est de 66 ans, mais cela ne devrait pas durer. La loi fait progressivement passer l'âge à 67 ans d'ici 2029. Et vu l'état de vieillissement de la population, le ministère de l'Économie allemand envisage maintenant de travailler jusqu'à 68 ans.