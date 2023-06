Agences : des frais immobiliers trop élevés ?

Devant les vitrines à l'image, tout de suite, les photos accrochent le regard. Parfois, le prix fait mal aux yeux. Les frais d'agence, eux, sont bien plus discrets, écrits en tout petits. Trop petit pour Parissa, qui trouve ça un peu louche. Dans son dernier rapport, l'autorité de la concurrence aussi pointe du doigt les commissions des agences immobilières. Elle recommande de fixer des règles d'affichage claire et transparente pour le client. Actuellement, en France, ces frais frôlent les 6%. C'est 4% en moyenne dans le reste de l'Union européenne. Pour le patron des agents immobiliers, ce n'est pas comparable. En moyenne, un acheteur dépense 14 000 euros de frais d'agence, pour quel service ? Vincent Vitorio, agent immobilier, compte bien nous convaincre de l'utilité des commissions. Première étape, c'est l'estimation. Une fois que l'inspection est terminée, arrive la question de la vente et donc des frais d'agence. Estimation, diagnostic obligatoire, mise en ligne sur plusieurs sites, l'agent immobilier explique tout. Hors de question de donner l'impression de s'en mettre plein les poches. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poissonnet, P. Marcellin, P. Botte