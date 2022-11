Agent du fisc, inspecteur de travail : des métiers à risque

Lorsqu'ils se déplacent sur le terrain, les agents des impôts sont seuls, sauf exception, comme à Bullecourt où il y avait eu des alertes lors des précédents contrôles. Dans la plupart des cas, le contrôle se fait à distance. Les contrôles au domicile ou au sein de l'entreprise sont rares. L'année dernière, les agents ont assuré 27 500 visites. Elles représentent moins d'un tiers des contrôles. Les agents n'ont pas accès aux antécédents judiciaires et ne peuvent pas anticiper un éventuel danger. Ce sont des conditions qui rendent parfois ces visites risquées. En 2021, la CGT a recensé 50 agressions, dont 33 ayant entraîné un arrêt de travail. Ces violences ont eu lieu au guichet des agences ou lors d'opérations de contrôle. "Violences verbales, violences physiques. De fois, il y a des situations très difficiles, des entreprises en situation financière délicate et forcément ça tend les relations lors du contrôle", explique Laurent Perin, secrétaire de la Fédération des finances CGT. Pour appréhender ces situations, parfois tendues, comment sont formés les agents ? Aujourd'hui, il n'existe aucune formation particulière pour faire face à ces violences. De simples messages de prévention sont régulièrement communiqués aux contrôleurs. Depuis le début de cette année 2022, 30 plaintes ont été déposées par des agents des finances publiques pour des agressions au travail. TF1 | Reportage L. Merlier, E. Spertino et B. Chastagner