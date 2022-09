Agents de sécurité : la galère du recrutement

Leur zone de patrouille ne cesse de s'étendre. De plus en plus de kilomètres sont parcourus chaque jour pour assurer la sécurité dans les transports. Afin de soulager ses agents, la RATP recrute. Au total, 100 postes sont à pourvoir cette année 2022. Mais pour l'instant, seuls 20 postes ont trouvé preneur. Le métier n'attire pas. Un casse-tête pour le directeur. Il doit constamment réorganiser ses équipes. La RATP n'est pas la seule concernée par cette pénurie. Les supermarchés, les centres commerciaux ou les organisateurs d'événements sportifs ... tous recherchent des agents de sécurité. Et la situation ne devrait pas s'arranger. Les candidats ne se bousculent pas dans les écoles. Les salaires sont très faibles, selon les chaleurs. Pourquoi ne pas les augmenter ? Pour le directeur de cette société de sécurité, c'est impossible. À cela, s'ajoute un encadrement plus strict de la profession. Pour devenir agent, il faut désormais maîtriser le français, avoir un casier judiciaire vierge et résider dans l'Hexagone depuis au moins cinq ans. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage J. Cressens, A. Fourcade