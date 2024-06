Agents de sécurité : le défi des Jeux olympiques

Pour l'heure, ils ne sont que quelques-uns, mais dans quelques semaines, ils seront des centaines à contrôler les accès au village des athlètes, et même 20 000 sur l'ensemble des sites. Un défi, car toutes les entreprises de sécurité privée sont confrontées à un problème : l'absentéisme de dernière minute variant de 5 à 20 %. Depuis un an, les pouvoirs publics et les organisateurs des jeux multiplient les forums, les salons, mais également ont mis en place des formations prises en charge par l’État. Des formations gratuites et rémunérées qui permettent d'obtenir une carte professionnelle valable 5 ans. Environ 8 500 cartes supplémentaires ont été délivrées depuis le 1er septembre. Ce jour-là, parmi un petit groupe, certains possèdent de l'expérience dans le domaine de l'informatique, d'autres dans la restauration ou l'entretien, aucune dans la sécurité. Parmi ces nouveaux venus, une population intéresse particulièrement les entreprises. Il s'agit des étudiants, car pour eux, l'argent n'est pas la seule motivation. "On le prend vraiment en tout cas comme une opportunité de pouvoir être sur ces événements qui me font vivre, rien qu'en étant spectateur. Donc, le fait de pouvoir y participer de l'intérieur, c'est quand même quelque chose qui me motive", se confie Enzo Chavet, étudiant et agent de sécurité. Avec tous ces renforts, les postes devraient être pourvues. l'enjeu est énorme. Il faut absolument éviter un fiasco, comparable à 2022 lors de la finale de la Ligue des champions. De violents incidents avaient éclaté face à des agents de sécurité totalement débordés. TF1 | Reportage J.P Féret, M.L Bonnemain, J. Clouzeau