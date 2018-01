Les agents de sécurité peuvent désormais être armés

C'est une petite révolution dans le secteur de la sécurité privée. En effet, les agents de sécurité seront bientôt autorisés à porter certaines armes. Il s'agit d'armes de catégorie D comme les matraques, les bombes lacrymogènes ou même, dans certains cas, une arme à feu. Tout cela reste évidemment très encadré. Plus de précisions en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/01/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.