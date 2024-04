Agneau pascal : le gigot français est-il si menacé ?

Un appel à l'aide et une action coup de poing ont eu lieu ce 30 mars, dans un supermarché de Troyes. En ce week-end de Pâques, un syndicat d'éleveur a décidé de retirer toute la viande d'agneau néo-zélandais des rayons. Les éleveurs veulent ainsi dénoncer une concurrence déloyale. En moyenne, un kilo d’agneau, importé de Nouvelle-Zélande, est vendu neuf euros, contre 23 pour son équivalent français. C'est un argument de taille pour sensibiliser les clients à la revendication. Si certains sont prêts à payer plus cher pour de la viande française, d'autres n'ont pas le choix. Le critère d'achat numéro un reste le prix. Comment expliquer que ce produit importé, au terme d'un périple de 20 000 km, soit aussi peu cher dans nos rayons ? En Nouvelle-Zélande, le cahier des charges est beaucoup plus souple qu'en France, et les élevages sont dix fois plus grands. Là où un cheptel français compte 300 bêtes en moyenne, ce sont 3 000 sur l'île Pacifique, de quoi drastiquement réduire les coûts. Les effets des agneaux néo-zélandais sont conséquents, bien que l'agneau de Nouvelle-Zélande ne représente que 12% de nos importations. TF1 | Reportage M. Beringer, G. Aguerre, S. Cardon