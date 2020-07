Agnès Buzyn a été entendue par la commission d’enquête sur la gestion de la crise du Covid

Agnès Buzyn a livré sa vérité à la commission d'enquête sur la gestion de la crise du Covid-19 ce mardi 30 juin. Ayant pris conscience du risque que représente le virus, fin décembre, elle a assuré n'avoir eu de cesse d'informer les services de l'État et les Français. Sur la question des stocks de masques, l'ex-ministre de la Santé a déclaré avoir passé commande de 1,1 million de masques FFP2 dès le 30 janvier. Était-ce déjà trop tard ?