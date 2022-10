Agressées chez elles, une mère et une fille racontent

Elles ont choisi de témoigner à visage découvert pour dénoncer, disent-elles, la violence de leur agression et partager leur traumatisme. "Ce que nous avons vécu, c'est l'horreur. Je ne trouve pas le mot tellement je ne suis pas bien", dit la mère. Samedi dernier, dans le quartier de Villetaneuse en Seine-Saint-Denis, il est un peu plus de 21 heures lorsque trois personnes cagoulées frappent à la porte de leur appartement. Quand la mère ouvre, ils l'aspergent, selon elle, de gaz lacrymogène, la mettent au sol et la poignardent à trois reprises dans le bras et le fessier. Venue lui porter secours, sa fille, elle aussi, reçoit un coup de couteau. "Je pensais que suis en train de rêver, je n'ai pas compris. C'est une scène horrible où il y avait du sang partout", se rappelle-t-elle. La mère a dix points de suture sur son corps, trois pour sa fille. C'est une agression, selon elle, liée à une altercation la veille avec des dealers qui bloquaient l'entrée de leur immeuble. Elles disent vivre depuis cinq jours dans l'angoisse permanente. "Je tremble, j'ai le cœur qui bat à 100 000 à l'heure", lâche la fille encore traumatisée, "Je n'arrive pas à dormir, je suis obligée de prendre un médicament pour dormir, je fais des cauchemars", confie la mère dans le 20H de TF1. Mais que se passe-t-il dans leur quartier ? Selon les habitants rencontrés ce jeudi après-midi, le trafic de drogue existe dans cette ville de plus de 12 000 habitants. Et selon la police, il y aurait en tout cinq points de deal. Le maire ne nie pas, mais il préfère relativiser. De leur côté, la mère et sa fille l'ont appris cet après-midi. Elles seront relogées dès vendredi par leur bailleur dans un nouvel appartement loin de la ville où elles habitaient. TF1 | Reportage J. Cressens, G. Brenir, L. Lassalle