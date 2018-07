Agression d'un couple de policiers : jusqu'à six ans de prison pour les deux frères

Deux frères de 24 et 27 ans ont été jugés devant le tribunal correctionnel de Meaux ce mercredi 11 juillet. Ils auraient agressé un couple de policiers devant leur petite fille de trois ans mercredi 4 juillet à Othis en Seine-et-Marne. Le parquet a requis à leur encontre des peines de trois et quatre ans d'emprisonnement, dont trente mois et trois ans ferme. Mais le tribunal est allé encore plus loin en condamnant finalement le premier agresseur à six ans dont 18 mois avec sursis, et le second à quatre ans dont six mois avec sursis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.