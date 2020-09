Agression dans une laverie à Soisy-sous-Montmorancy : où en est l’enquête un mois après ?

C'est un quartier ordinaire de Soisy-sous-Montmorency. Mais il y a plus d'un mois, une agression d'une rare violence ébranle les habitants. Un père de famille a été passé à tabac par quatre hommes dans une laverie. Deux étaient armés de battes de baseball. Le client était laissé inconscient. Son tort, c'est d'avoir demandé de porter un masque. Nous avons retrouvé la victime chez son avocate. Augustin Mam garde des séquelles au dos et à la tête. Et le plus douloureux pour lui, deux des agresseurs sont toujours en fuite. "Ils sont libres, ils peuvent recommencer. Ce sentiment m'abîme au plus profond de moi. Je passe mon temps à regarder derrière moi. J'ai failli être tué", témoigne-t-il. Deux suspects sont toujours dans la nature. Les deux autres ont été mis en examen pour violences aggravées. Une situation incompréhensible pour l'avocate de la victime. "On a le sentiment d'impunité. La justice ne prend pas en compte les victimes. Ils ne mettent pas tout en oeuvre pour protéger les citoyens", dénonce Me Samia Meghouche, avocate au barreau de Paris. Cette agression a aussi laissé des traces dans le quartier, pourtant réputé très paisible. À quelques mètres de la laverie, Toumi tient un camion à pizza, ouvert de 18 à 23 heures. Le soir, lui aussi, voit du changement. "Les gens viennent de moins en moins. Avant, ça ne craignait pas". Ce sentiment d'insécurité dont on parle tant est ressenti. Mais il est impossible de s'appuyer sur des données précises. Contactée par notre équipe, la préfecture refuse de communiquer les chiffres de la délinquance et de la criminalité dans le département.