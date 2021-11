Agression de la footballeuse Kheira Hamraoui : les derniers développements

Qui a violemment agressé Kheira Hamraoui dans la soirée du 4 novembre dernier ? Depuis lundi 15 novembre, l'enquête est entrée dans une nouvelle phase. Le parquet de Versailles a ouvert une information judiciaire. Confiant ainsi les investigations à un juge d'instruction. À lui de déterminer désormais la piste la plus sérieuse en reprenant l'enquête à zéro. Longtemps évoquée, l'hypothèse d'une rivalité entre joueuses n'est désormais plus privilégiée. Ce soir-là, Kheira Hamraoui sort d'un dîner organisé par son club le PSG. Elle est accompagnée d'une coéquipière, Aminata Diallo. Deux personnes agressent violemment Kheira Hamraoui avec une barre de fer, en visant particulièrement ses membres inférieurs. Comme pour l'empêcher de retourner sur le terrain. Un temps mis en cause et placé en garde à vue, Aminata Diallo en est ressorti sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. Les enquêteurs se penchent également sur une rivalité amoureuse. Interrogée, Kheira Hamraoui a indiqué que la puce de son téléphone portable était au nom de son ex petit ami. TF1 | Reportage T. Malandrin, G. Brenier, O. Santicchi