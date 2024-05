Agression de Samara : comment va la jeune fille ?

Sa fille de 13 ans enchaîne les rendez-vous médicaux depuis un mois. Victime d'une hémorragie cérébrale après son agression, il y a un mois devant son collège, l'adolescente n'est toujours pas sortie d'affaire. "Elle a fait un examen IRM, ce jeudi, pour savoir s'il y a des séquelles", souligne sa mère. Les résultats seront connus dans une dizaine de jours. Les séquelles sont aussi psychologiques. "Elle a toujours peur, qu'on vienne l'agresser, dès qu'on sort de la maison. Même lors des rendez-vous médicaux, elle n'est pas sereine, elle regarde à droite à gauche", assure la maman de Samara. Au total, dans cette affaire, cinq adolescents ont été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. Mais l'enquête administrative diligentée par la ministre l'Éducation nationale n'a pas permis d'établir que Samara a été victime de harcèlement. Avec difficulté, la mère de l'adolescente tente de penser à l'avenir. "Le but, c'est qu'elle retourne à l'école le plus rapidement possible", espère-t-elle. Une cagnotte vient d'être créée pour permettre à Samara d'intégrer un collège privé à proximité de chez elle dès que son état de santé le permettra. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia