Agression d’élus : quelle protection ?

Un policier municipal de chaque côté, pour accompagner Julien Luya jusqu’au lieu de son agression. C’est au pied de quelques immeubles que le maire de Firminy croise plusieurs adolescents autour d’un feu, et s’approche pour les sermonner. Le bilan : quinze jours d’incapacité de travail. Mais alors, les agressions comme celle-ci sont-elles devenues plus nombreuses ? Absolument ! L’an dernier, 2 265 agressions et menaces contre des élus ont été recensées par le ministère de l’Intérieur. C’est 32% de plus que l’année précédente. Comment ces élus sont-ils protégés face aux violences ? En tant que personnes dépositaires de l’autorité publique, les maires ont un statut plus protecteur qu’un simple citoyen. Depuis janvier, une nouvelle loi permet aux associations d’élus de se porter partie civile, c'est-à-dire, de porter plainte à la place des maires, parfois découragés par les procédures. Et en cas de condamnation, quelles sanctions pour les auteurs ? Les mêmes que pour des violences contre un policier ou un pompier, jusqu’à cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende, en cas de blessure grave. TF1 | Reportage M. Desmoulins, C. Buisine, B. Augey