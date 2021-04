Agression du couple Tapie : où en est l’enquête ?

Cela fait trois semaines que la police enquête sur le cambriolage extrêmement préparé, dont les auteurs n'ont toujours pas été identifiés. Dans la nuit du 3 au 4 avril, peu après minuit, quatre individus cagoulés et gantés se sont introduits par l'allée située derrière la maison, dans le jardin des Tapie. Déjouant les caméras, ils ont forcé la seule fenêtre qui, selon la famille, n'est pas reliée à une alarme. Les époux ont été ligotés et frappés. Les cambrioleurs étaient à la recherche d'un coffre-fort qui n'existe pas. Après 45 minutes de violence, ils repartent avec deux montres et quelques bijoux. L'enquête a été confiée à une division spécialisée dans le crime organisé, qui recherche les éventuelles empreintes et traces d'ADN, exploite les images de vidéosurveillance des alentours et procèdent à des écoutes téléphoniques. Deux pistes sont privilégiées. Les réseaux habituels du crime organisé ou l'entourage des personnes qui entretiennent les biens de la famille. Ce cambriolage intervient alors que Bernard Tapie doit se présenter devant la justice le 10 mai, début de son procès en appel pour escroquerie dans l'affaire qui l'oppose au Crédit Lyonnais et qui met en cause l'arbitrage rendu en sa faveur suite à la vente d'Adidas