Agression d'un chauffeur de bus à Bayonne : une marche blanche en hommage à Philippe Monguillot

Une marche blanche a été organisée ce mercredi dans les rues de Bayonne en hommage à Philippe Monguillot. Elle a rassemblé des personnes de toutes opinions, venues de tous horizons. Trois jours après l'agression dont a été victime le chauffeur de bus, elles sont partagées entre chagrin et colère. Le père de trois enfants est en état de mort cérébrale.