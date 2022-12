Agression d'une octogénaire à Cannes : 3 mineurs devant la justice

Trois mois après son agression, Angèle Hoin est encore très marquée. "Je fais des cauchemars la nuit, je ne suis pas bien. Je ne mange presque rien. J'ai peur de passer dans le chemin, il faut toujours que quelqu'un m'accompagne. J'ai très mal là, ici aussi. Parce que j'ai deux vertèbres cassées", a-t-elle affirmé. L'agression a été filmée par les caméras de surveillance de l'immeuble. Le 29 août dernier, quand la femme de 89 ans rentrait chez elle, elle est violemment frappée par derrière à la tête. Un jeune homme vient lui voler son sac. Alors qu'elle est à terre, inconsciente, un autre semble filmer avec son téléphone. Les agresseurs ont quatorze et quinze ans. "Les jeunes mineurs, généralement ils se disent 'on va passer devant le juge pour enfants et je vais prendre un rappel à la loi'. Il faut qu'il y ait une fermeté", a lancé maître Jawed Dani, avocat d'Angèle Hoin. Mercredi 30 novembre 2022, devant le tribunal de Grasse, deux des jeunes ont été reconnus coupables. Ils étaient en centre éducatif. Fermé depuis l'agression, ils devraient y rester six mois de plus. C'est une mesure acceptée, selon l'avocate d'un des agresseurs. Celui qui a filmé, lui, est relaxé. C'est incompréhensible pour le fils d'Angèle Hoin, qui a assisté à l'audience mercredi. Les deux mineurs repasseront devant le tribunal dans six mois, pour qu'une sanction pénale soit prononcée. TF1 | Reportage A. Flieller et D. Laborde