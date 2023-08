Agressions d'élus : les sanctions sont-elles efficaces ?

Samedi dernier, des gens du voyage tentent de s'installer illégalement sur le terrain de foot de la commune de l'Houmeau en Charente-Maritime. La gendarmerie est fermée, la police tarde à arriver. Le maire Jean-Luc Algay décide de s'interposer. Il raconte, dans le JT de 20H de TF1, l'agression qu'il a subie. Il se sent tout seul. Cet élu local a porté plainte. En 2022, environ 2 265 agressions et menaces ont été recensées dans notre pays, soit 32 % de plus qu'en 2021. Depuis trois ans, le gouvernement a promis de traiter en priorité les plaintes déposées par les élus. Pour Jean-Claude Girard, maire (SE) d'Ouges (Côte-d'Or), violemment pris à partie en 2021, ces promesses n'ont pas été tenues puisqu'il attend toujours le procès de ses agresseurs présumés. Pourtant, dans les tribunaux, certaines avancées sont bien visibles. C'est notamment le cas à Amiens où la plupart des procureurs est en lien direct avec les élus pour traiter leurs plaintes le plus rapidement possible. Y a-t-il eu plus de condamnations ces derniers mois ? Les sanctions sont-elles efficaces ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. David, L. Adda, N. Hadj-Bouziane