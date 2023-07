"Il s'est fait couper l'oreille" : ces livreurs victimes d'agressions parfois ultra violentes

Étudiant le jour, livreur la nuit, c’était le quotidien de Cheick il y a deux ans. Mais le 29 mai 2021, sa vie bascule. Un soir de match de football, il livrait sept pizzas à Paris pour un montant de 100 euros à régler sur place. Victime d’un guet-apens, le jeune homme est assommé par sept personnes. Il avait 300 euros sur lui en liquide, mais les agresseurs ont juste pris la fuite avec les pizzas. Des riverains ont prévenu les secours. Les deux agresseurs ont été identifiés. Il a quitté la livraison, et selon lui, l’enquête n’a pas avancé. Si lui a porté plainte, la plupart des violences sur les livreurs passeraient inaperçues. Nos journalistes ont contacté les deux principales plateformes de livraisons de repas en France. Deliveroo et Uber Eats assurent avoir mis en place un bouton d’urgence sur l’application utilisée par les livreurs afin qu’ils puissent contacter les forces de l’ordre. Pour mieux se protéger des agressions, les livreurs s’équipent aussi de plus en plus de caméras embarquées.