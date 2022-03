Agressions : les médecins obligés de se protéger

Installer des caméras dans son cabinet, il s'était promis de ne jamais en arriver là jusqu'à l'agression de trop. Il y a deux mois, cet allergologue a été séquestré par un patient. Ce dernier se présente avec deux enfants et exige deux consultations qui n'étaient pas prévues. Les caméras installées dans la foulée, n'enregistrent pas et c'est illégal. L'intention du médecin est d'alerter sur les agressions qu'il subit. Selon lui, c'est une violence liée à une perte d'autorité. Dans cette maison de santé, il a même fallu renforcer la sécurité après de multiples agressions. Sur la serrure, les traces de la dernière agression dont a été victime ce médecin généraliste. Il y a trois mois, deux hommes qui accompagnent une patiente mécontente tentent de s'en prendre au docteur. Selon elle, ce climat de tensions est d'abord lié au manque de médecin dans le pays qui créait inévitablement des frustrations. Des agressions de moins en moins déclarées par les praticiens, selon l'ordre des médecins. Ces derniers demandent que la police se déplace directement dans les cabinets. Il faut faciliter les dépôts de plainte et prévenir plutôt que guérir. L'ordre des médecins assure que ces agressions à répétition poussent de plus en plus de praticiens à quitter prématurément leurs cabinets. T F1 | Reportage S. Chevallereau, J. Lacrois-Nahmias