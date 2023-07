Agressions : quand les voisins se déchirent

Fin d'après-midi dans une petite ville, située tout près de Valenciennes, la police intervient après un appel au 17 pour un homme, qui s'est battu dans la cour de ses voisins avec une barre de fer. Il a le visage en sang. Totalement ivre, il veut encore en découdre, et les policiers ont beaucoup de mal à le canaliser. La famille, qui s'était réfugiée à l'intérieur de son appartement, est encore terrorisée. L'homme, encore très agité, est emmené par les sapeurs-pompiers pour être soigné à l'hôpital. L'équipage du policier va pouvoir repartir. Les conflits de voisinage sont de plus en plus nombreux. Sur les cinq premiers mois de l'année 2023, en France, c'est plus 25 % par rapport à 2020. Parfois, il s'agit de motifs totalement futiles, comme un homme qui reçoit des messages de menace de son voisin. Les deux hommes se disputent la propriété d'un téléviseur. Une simple médiation de la police suffit, ce jour-là, pour apaiser les tensions. Mais d'autres fois, et c'est très marquant depuis quelques mois, les conflits dégénèrent beaucoup plus et très rapidement. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman