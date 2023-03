Agriculteur : star des champs et des réseaux sociaux

Ils ne comptent plus les embrassades de retrouvailles. Pourtant, certains ne se sont jamais vu, mais tous se connaissent grâce à un point commun : ils sont à la fois agriculteurs et influenceurs. "J'ai choisi de faire des petites vidéos de 2 minutes quand je suis dans mon tracteur, avec mon pulvérisateur, pour parler des produits phytos, par exemple", nous fait savoir François Arnoux. Première idée reçue que François veut déconstruire, les agriculteurs ne sont pas des pollueurs. "On met la bonne dose au bon endroit", indique-t-il dans une séquence. Deuxième caricature, l'agriculture serait un sacerdoce. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que le vit Bérengère. "On est heureux, on vit dans la nature, on n'est pas enfermé dans un bureau", témoigne-t-elle. Ces messages, ils le font passer au salon, en échangeant avec le public. Mais ceux qui ont un compte YouTube ou Twitter le font tous les autres jours de l'année. Nous retrouvons Étienne sur son exploitation, en train d'expliquer son quotidien, ce qu'il donne à manger à ses vaches, la traite automatisée... Il ne cache rien aux 100 000 abonnés de sa chaîne YouTube, à qui il veut faire passer un message : l'agriculture française n'est pas industrielle. "On reste des fermes à taille humaine", affirme-t-il. TF1 | Reportage J. Corbillon, M. Derre, M. Giraud