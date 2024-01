Mouvement des agriculteurs : combien gagnent-ils vraiment ?

Gwenaëlle a rejoint ce mardi après-midi un barrage d'agriculteurs, sur l'A16, au nord de Beauvais. Cette agricultrice et éleveuse a 29 ans et habite dans l'Oise. Elle cultive du blé, du colza, mais elle souligne que ses produits ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Gwenaëlle travaille 70 heures par semaine, mais n'arrive pas à dégager un Smic. Elle ne gagne que 1 000 euros à la fin du mois, d'autant plus que cette agricultrice a dû investir 350 000 euros lorsqu'elle s'est installée, il y a trois ans, pour construire un bâtiment aux normes dans la ferme familiale. Certains agriculteurs n'arrivent plus à joindre les deux bouts. C'est le cas de Timothée, 31 ans, éleveur laitier dans l'Orne. Au mois de décembre dernier, il n'a pas pu se verser de salaire. En cause, le prix du lait qui descend régulièrement tandis que les charges fixes augmentent. Éric, 58 ans, était lui aussi un éleveur laitier en Seine-Maritime, mais il a décidé de jeter l'éponge. Il est désormais cultivateur. Sa commune comptait 20 éleveurs laitiers dans les années 50, il n'en reste actuellement plus qu'un. TF1 | Reportage J. Roux, F. Moncelle, G. Thorel